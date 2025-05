Umschlag mit weißem Pulver löst Großeinsatz in Oldenburg aus

Oldenburg in Holstein (dpa/lno) –

Ein Briefumschlag mit einer weißen, pulverartigen Substanz hat im Landkreis Ostholstein einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ausgelöst. Der Umschlag sei in einem Büro eines Unternehmens in Oldenburg in Holstein gefunden worden, teilte die Polizei mit. Unklar war zunächst, ob die Substanz gefährlich ist. Das soll nun eine analytische Taskforce aus Hamburg detailliert prüfen. Klar sei aber bereits, dass das Pulver biologischer Herkunft sei.

Von den 13 Menschen, die zum Zeitpunkt des Entdeckens in dem Gebäude waren, sei niemand verletzt worden. Vier von ihnen seien möglicherweise mit dem Pulver aus dem Briefumschlag in Kontakt gekommen. Sie werden durch den Rettungsdienst betreut, bis klar ist, um welche Substanz es sich handelt. Mehr als 70 Einsatzkräfte waren am Dienstagnachmittag im Einsatz.