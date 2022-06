Mord an Ehepaar in Neustadt am Rübenberge: Haftbefehl gegen 27-jährigen Sohn erlassen

Der Tatort in Neustadt am Rübenberge. Foto: SAT.1 REGIONAL/Archiv

Gegen den 27-Jährigen, der in der Region Hannover (Niedersachsen) seine Mutter und seinen Stiefvater getötet haben soll, ist ein Haftbefehl wegen Totschlags ergangen. Er befinde sich in Untersuchungshaft, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover am Freitag. Der Mann wurde am Donnerstag am Bahnhof in Gifhorn gefasst.

Nach dem 27-Jährigen war mehrere Tage gefahndet worden. Er steht im Verdacht, seine 53 Jahre alte Mutter sowie deren 59 Jahre alten Ehemann im Zeitraum zwischen dem 20. und 30. Mai in Neustadt am Rübenberge getötet zu haben. Die beiden waren erstochen in ihrem Haus im Ortsteil Hagen gefunden worden. Laut Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion ergeben, dass sie nach mehreren Messerstichen verblutet waren.

Mit dpa