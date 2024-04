Bauzug gerät am Hamburger Hauptbahnhof in Schräglage

Hamburg (dpa) –

Bei einem Bahnunglück am Hamburger Hauptbahnhof sind am Freitagnachmittag sechs Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Bahn war ein kleiner Bauzug unter der Ernst-Merck-Brücke in Schräglage geraten, weil er mit seinen Aufbauten an die Decke der Brücke stieß. Dabei wurden sechs Menschen verletzt, darunter ein Mensch schwer. Die Polizei hatte zunächst davon gesprochen, dass der Zug entgleist sei. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Bahnverkehr wurde zunächst komplett eingestellt. Eine S-Bahn musste evakuiert werden.