Mehrfamilienhaus im Kreis Segeberg durch Feuer komplett zerstört

In der Nacht auf Montag wurde eine brennende Garage an einem Wohngebäude in Kükels im Kreis Segeberg (Schleswig-Holstein) gemeldet. Seit der Alarmierung meldeten sich zahlreiche weitere Notrufteilnehmer:innen und berichteten, dass sich das Feuer bereits auf das Mehrfamilienhaus ausgebreitet hat und die Flammen aus dem Dachstuhl schlagen.

Foto: Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus Kükels brannte die rechte Gebäudehälfte in der sich Wohnungen sowie eine private Werkstatt befanden, bereits in voller Ausdehnung und die Flammen breiteten sich über den Dachstuhl weiter aus. Der Versuch eines Anwohners in der Anfangsphase mit einem Feuerlöscher die Flammen zu bekämpfen, brach dieser selbstständig ab, da sich das Feuer zu schnell ausbreitete.



Die acht Bewohner:innen des Gebäudes konnten alle bereits vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude unverletzt verlassen. Sie wurden im weiteren Einsatzverlauf durch das Team der Psychosozialen Notfallversorgung für Betroffene des Malteser Hilfsdienst im Gemeindezentrum betreut und kamen abschließend bei Familie und Freunden unter.

Foto: Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Am frühen Morgen konnte die Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle bringen. Menschen und Tiere kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit rund 120 Einsatzkräften vor Ort. Seitens der Feuerwehr konnten bisher keine Angaben zur Schadenshöhe, Personalien oder Verletzungen der Betroffenen gemacht werden.

SAT.1 REGIONAL/Kreisfeuerwehrverband Segeberg