Tina Haltermann gewinnt Bürgermeister-Stichwahl auf Sylt

Am Sonntag traten die 46-jährige parteilose Tina Haltermann und der 59-jährige Markus Gieppner (Die Insulaner) in einer Stichwahl gegeneinander an. Lea Albert/dpa

Sylt (dpa) –

Die Gemeinde Sylt hat eine neue Bürgermeisterin: Die parteilose Tina Haltermann, die von der CDU unterstützt wird, hat die Stichwahl am Sonntag gegen Markus Gieppner (Die Insulaner) gewonnen.

«Ich bin voller großer Freude und absoluter Dankbarkeit und dem Bewusstsein dafür, was mir für eine Verantwortung übertragen wurde – ich kann es noch nicht richtig fassen», sagte Haltermann der Deutschen Presse-Agentur.

Rund 12.000 Insulaner zur Wahl berechtigt

Die 46-jährige leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Landschaft Sylt bekam 55,6 Prozent der Wählerstimmen und ist nun für sechs Jahre als hauptamtliche Bürgermeisterin gewählt. Auf den Softwareentwickler und gebürtigen Sylter Gieppner (59) entfielen gut 44,4 Prozent.

Insgesamt waren rund 12.000 Wahlberechtigte zur Wahl aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag bei 38,8 Prozent. Das amtliche Endergebnis will der Gemeindewahlausschuss am Dienstag (8. April) feststellen und beschließen.

Haltermann ist in Eutin (Ostholstein) geboren und in Ascheberg am Großen Plöner See aufgewachsen. In Kiel hat sie Sozialwissenschaften studiert und lebt seit rund 20 Jahren auf Sylt. Die Schleswig-Holsteinerin engagiert sich unter anderem ehrenamtlich für den Sylter Hospizverein.

Absolute Mehrheit zunächst verfehlt

Beim ersten Wahlgang am 6. März hatten Haltermann und Gieppner von insgesamt vier Kandidaten und zwei Kandidatinnen die meisten Stimmen erhalten. Die absolute Mehrheit aber verfehlt.

Die Neuwahl war nötig, da der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde, Nikolas Häckel (50), im September 2024 vorzeitig abgewählt worden war. Vorher hatte es rund um den Chefsessel im Rathaus monatelangen Streit gegeben. Der parteilose Häckel starb kurz nach seiner Abwahl unter bislang nicht geklärten Umständen in Hamburg.