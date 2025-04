Erster verkaufsoffener Sonntag lockt Besucher nach Hamburg

Am Sonntag startete der 1. verkaufsoffene Sonntag in Hamburg. Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei strahlendem Frühlingswetter hat der erste verkaufsoffene Sonntag zahlreiche Menschen in die Hamburger Innenstadt gelockt. Während in den Geschäften Frühlings- und Sommerkleidung, Ostergeschenke und Dekoartikel angeboten wurden, gab es zahlreiche kostenlose Aktionen. Beispielsweise einen Rad-Parcours mit Holzhindernissen am Gänsemarkt, eine große Trapez-Trampolinanlage am Mönckebrunnen, Yoga-Sessions in der Galleria Passage und Hip-Hop-Performances im Jupiter. Auch in den Bezirken hatten große Einkaufszentren geöffnet.

Besonders großer Andrang herrschte bei einer Aktion in und vor der Europapassage: Zur Eröffnung seines neuen Dönerladens verteilte der YouTuber «Holle 21614» Döner für einen Cent. Schon vor Beginn der Aktion bildeten sich lange Schlangen vor der Europapassage und am Ballindamm. Sicherheitsleute sorgten dafür, dass alles geordnet ablaufen konnte. Einige Veganer protestierten gegen die Aktion und hielten Plakate hoch.

Youtuber aus Buxtehude testet deutschlandweit Döner

«Holle 21614» heißt mit bürgerlichem Namen Holger Schwietering. Der Name setzt sich aus seinem Spitznamen und der Postleitzahl seines Heimatortes Buxtehude zusammen. Schwietering ist unter anderem damit bekanntgeworden, Döner, Pizzen und Burger deutschlandweit zu testen und via YouTube oder Instagram zu kommentieren.