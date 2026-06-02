Mann in Buxtehude angeschossen – Täter flüchtig

02. Juni 2026
Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot in die Innenstadt aus und sperrte den Bereich um den Tatort weiträumig ab. Foto: Sebastian Peters/News5/dpa

Ein Mann ist durch Schüsse in Buxtehude (Niedersachsen) lebensgefährlich verletzt worden. Mehrere Menschen hätten gegen 19:15 Uhr Schüsse in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße gemeldet, sagte ein Polizeisprecher. An dem Wohnhaus fanden die Beamt:innen einen Mann mit Schussverletzungen. Der mutmaßliche Täter flüchtete und konnte bis zum späten Abend nicht gefasst werden.

Innenstadt weiträumig abgesperrt

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot in die Innenstadt aus und sperrte den Bereich um den Tatort weiträumig ab. Schwer bewaffnete Beamt:innen sicherten das Gebiet, auch der öffentliche Nahverkehr im Zentrum wurde den Angaben zufolge eingestellt. Neben Kräften der Polizeiinspektion Stade waren laut Polizei auch Beamt:innen aus umliegenden Dienststellen im Einsatz. Die Hintergründe der Tat waren am Abend zunächst unklar.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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