Karl-May-Spiele: Alexander Klaws kehrt nach Corona-Erkrankung als Winnetou zurück

Alexander Klaws in der Rolle des Apachenhäuptlings Winnetou. Foto: Karl-May-Spiele Segeberg/Claus Harlandt/Archivfoto

Fans der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg können sich freuen: Schauspieler Alexander Klaws kehrt diesen Donnerstag (30. Juni) zurück an den Kalkberg. Schon bei der Nachmittagsvorstellung um 15 Uhr wird er wieder die Rolle als Winnetou verkörpern. Klaws hatte vor knapp zwei Wochen die Proben für das diesjährige Stück „Der Ölprinz“ aufgrund einer Corona-Erkrankung abbrechen müssen. In der restlichen Probenzeit und in den ersten drei Auftritten vor Publikum wurde er von Sascha Hödl vertreten.

Sascha Hödl übernimmt nun seine eigentlichen Rollen

Nach überstandener Erkrankung schlüpft Alexander Klaws nun also wieder ins Winnetou-Kostüm. Sascha Hödl wird demnach wieder seine eigentlichen Rollen als Ölfeldbesitzer Jackson und Nijora-Unterhäuptling Ka Maku („Dreifinger“) übernehmen, wie die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg mitteilten.

Noch bis zum 4. September

Das Abenteuer „Der Ölprinz“ mit den Gaststars Sascha Hehn als Ölprinz Grinley und Katy Karrenbauer als Treckführerin Rosalie Ebersbach wird bis zum 4. September gezeigt: jeweils donnerstags bis samstags ab 15 und 20 Uhr und sonntags ab 15 Uhr.