„Ich habe jetzt noch mehr Bock“: Daniel Günther als CDU-Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein wiedergewählt

24. November 2025
Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, spricht zur Eröffnung des 77. Landesparteitags der CDU Schleswig-Holstein. Frank Molter/dpa

Ministerpräsident Daniel Günther ist als Landesvorsitzender der CDU in Schleswig-Holstein mit großer Mehrheit wiedergewählt worden. Der 52-Jährige erhielt auf einem Landesparteitag am Samstag in Neumünster 203 Stimmen. Elf Delegierte stimmten gegen ihn, eine Person enthielt sich bei der Wahl. 

Das entspricht einem Ergebnis von 94,4 Prozent. Das sei mehr als er sich zu träumen gewagt habe, sagte Günther. „Ich bin sehr, sehr stolz und habe jetzt noch mehr Bock.“ Günther steht seit 2016 an der Spitze der Landespartei.

Zuvor warnte Günther die Partei, die 43,4 Prozent bei der Landtagswahl 2022 seien ihr nicht in den Schoß gefallen. Er wolle die Union im April/Mai 2027 wieder als Spitzenkandidat in die Landtagswahl führen. „Ich bin ja bei der Wahl dann zehn Jahre Ministerpräsident.“ Er treibe den Altersschnitt zwar nach vorne, betonte der 52-Jährige. „Ich fühle mich aber rüstig.“

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Schwebefähre fährt wieder über den Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg

21.11.2025 17:25 Uhr

Die Schwebefähre über den Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg hat ihren Betrieb wieder aufgenommen. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) am Freitag mit. Die Fähre war Anfang März...

Video01:57 Min.

Spitzenverbände der Wirtschaft in Hamburg: Sorge um Deindustrialisierung

21.11.2025 16:43 Uhr

Hamburg gilt als der größte Industriestandort Deutschlands, aber die Stimmung bei den Unternehmen ist schlecht, die Aussichten sind trübe. Am heutigen Freitag fand ein Gipfeltreffen der Spitzenverbände...

Video02:17 Min.

CO2-Lagerung im Grund der Nordsee: Bundesrat beschließt Gesetz

21.11.2025 16:36 Uhr

Freitagmittag hat der Bundesrat grünes Licht für ein Gesetz gegeben, das die Speicherung des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 im Grund der Nordsee möglich macht. Ein höchst umstrittener Schritt,...

Video02:40 Min.

Bildungsstudie: Jeder dritte Jugendliche in Niedersachsen scheitert an Mathematik

20.11.2025 17:25 Uhr

Ein Drittel der Jugendlichen in Niedersachsen erreicht nicht einmal die Mindeststandards im Fach Mathematik. Auch in den übrigen Naturwissenschaften zeigen sich erhebliche Defizite. Das geht aus einem...

Video00:21 Sek.

Lkw-Hersteller MAN plant Stellenabbau: 2.300 Jobs in zehn Jahren

20.11.2025 16:04 Uhr

Der Nutzfahrzeughersteller MAN will in den kommenden zehn Jahren rund 2.300 Stellen abbauen – nach Unternehmensangaben sozialverträglich und ohne Kündigungen. Auch das Werk in Salzgitter (Niedersachsen) ist...

Video03:33 Min.

Cannabis-Teillegalisierung: Neue Umfrage zeigt kaum Einfluss auf Konsum

20.11.2025 15:16 Uhr

Rund eineinhalb Jahre nach der umstrittenen Teillegalisierung von Cannabis zeigt eine neue Erhebung der Epidemiologischen Suchtsurvey (ESA), dass der Schritt bisher kaum Auswirkungen auf das Konsumverhalten in...

Zur Startseite