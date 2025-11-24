„Ich habe jetzt noch mehr Bock“: Daniel Günther als CDU-Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein wiedergewählt

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, spricht zur Eröffnung des 77. Landesparteitags der CDU Schleswig-Holstein. Frank Molter/dpa

Ministerpräsident Daniel Günther ist als Landesvorsitzender der CDU in Schleswig-Holstein mit großer Mehrheit wiedergewählt worden. Der 52-Jährige erhielt auf einem Landesparteitag am Samstag in Neumünster 203 Stimmen. Elf Delegierte stimmten gegen ihn, eine Person enthielt sich bei der Wahl.

Das entspricht einem Ergebnis von 94,4 Prozent. Das sei mehr als er sich zu träumen gewagt habe, sagte Günther. „Ich bin sehr, sehr stolz und habe jetzt noch mehr Bock.“ Günther steht seit 2016 an der Spitze der Landespartei.

Zuvor warnte Günther die Partei, die 43,4 Prozent bei der Landtagswahl 2022 seien ihr nicht in den Schoß gefallen. Er wolle die Union im April/Mai 2027 wieder als Spitzenkandidat in die Landtagswahl führen. „Ich bin ja bei der Wahl dann zehn Jahre Ministerpräsident.“ Er treibe den Altersschnitt zwar nach vorne, betonte der 52-Jährige. „Ich fühle mich aber rüstig.“

SAT.1 REGIONAL/dpa