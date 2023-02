Die zwei HSV-Profis Jean-Luc Dompé und William Mikelbrencis sollen am Montagabend auf St. Pauli in einen schweren Autounfall verwickelt gewesen gewesen sein. Dem Unfall soll ein illegales Autorennen vorausgegangen sein. Dompé soll mit seinem BMW M3 gegen 21:30 Uhr an der Hafenstraße in eine Bushaltestelle gekracht sein.

Der HSV-Mittelfeldspieler ist nach ersten Ermittlungen dann in das Auto seines Teamkollegen Mikelbrencis, einen gelben Mercedes-AMG, umgestiegen und vom Tatort geflohen. Laut Zeugenaussagen hat sich der BMW ein Rennen mit dem Mercedes geliefert. Bei der Überprüfung der Halteradresse fanden die Polizeikräfte einen leicht verletzten Jean-Luc Dompé vor. William Mikelbrencis soll während des mutmaßlichen Autorennens nur Beifahrer gewesen sein. Am Steuer soll ein 27-jähriger Tunesier gesessen haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht und wegen illegalen Autorennens.