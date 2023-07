In den Badeseen in Niedersachsen steigt die Gefahr von Blaualgen. Wer bei dem sommerlichen Wetter an den See will, sollte sich vorher gut informieren, an welchen Seen Gefahren bestehen. Das Landesgesundheitsamt rät an mehreren Orten zu besonderer Vorsicht. Auch Hundebesitzer:innen wird zur Vorsicht geraten.