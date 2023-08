Auf Platz eins der Albumcharts zu landen, ist so ziemlich das Größte, was eine Band erreichen kann. Fury in the Slaughterhouse ist es dieses Jahr gelungen, zum ersten Mal in der 36-jährigen Bandgeschichte. Mit den Songs ihres Albums Hope und vielen älteren Hits sind die Musiker zurzeit auf großer Open-Air-Tour in Deutschland unterwegs. In jeder Stadt, in der die Band auftritt, will sie mit einem Teil der Einnahmen ein gemeinnütziges Projekt unterstützen. Dafür haben die Musiker das Projekt „Hoffnung verändert alles“ ins Leben gerufen. Am Dienstag waren Sänger Kai Wingenfelder und Gitarrist Christof Stein-Schneider live in St. Peter-Ording (Schleswig-Holstein) zu sehen.