Nach dem Fund zweier Leichen in einem Haus in Hagen in Neustadt am Rübenberge (Niedersachsen) fehlt von dem Täter oder den Täterin noch jede Spur. Laut Staatsanwaltschaft Hannover werden derzeit noch Spuren ausgewertet. Wie das Ehepaar genau getötet wurde, ist ebenfalls noch nicht klar. Die Obduktionsergebnisse werden noch in dieser Woche erwartet. Die Leichen der 53-jährigen Frau und ihres 59 Jahre alten Ehemannes waren am Montagnachmittag in ihrem Wohnhaus in Hagen in Neustadt am Rübenberge entdeckt worden.