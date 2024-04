In dem SAT.1 REGIONAL-Monatsrückblick für April schauen wir, was in Niedersachsen und Bremen so passiert ist. Da wären zum Beispiel die Eröffnung des Bogenschießkinos in Bremerhavenen oder das Anbaden in Hannovers Annabad bei ziemlich kühlen Temperaturen. Was war davon „In“ und was „Out“?