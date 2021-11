Corona-Test positiv: St. Pauli-Coach Timo Schultz in häuslicher Quarantäne

Timo Schultz beim Training vom FC St. Pauli, Foto aus einem Beitrag von SAT.1 REGIONAL vom 26.11.2021

Nach einem positiven Corona-Test befindet sich St. Paulis Cheftrainer Timo Schultz seit Samstag in Quarantäne, wie der Verein mitteilte. Schultz sei nicht mit der Mannschaft zum Spiel nach Nürnberg gereist. Der Coach habe aufgrund von Erkältungssymptomen am Samstag einen PCR-Test gemacht, der positiv ausgefallen sei. Mehrere Antigen-Schnelltests und ein PCR-Test am vergangenen Donnerstag (25.11.) seien zuvor negativ ausgefallen.

Schultz sei vollständig geimpft und zeige nur leichte Anzeichen einer Covid-Erkrankung. Zur Sicherheit hätten bereits am Donnerstag die beiden Co-Trainer die Leitung des Trainings übernommen.

Der FC St. Pauli spielt am Sonntag (28.11.) gegen den FC Nürnberg. Anpfiff der Partie ist um 13:30 Uhr.

Sascha Neue