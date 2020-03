Corona-Pandemie: Online-Jobportal für Erntehelfer

Die Coronavirus-Pandemie wirkt sich nicht nur auf unser Privatleben aus, sondern auch auf die Wirtschaft. Eigentlich beginnt auf den Feldern unserer Landwirte gerade die Spargelernte und auch weitere Gemüsesorten müssen in den nächsten Tagen vom Feld – doch es fehlt an Erntehelfern, denn die Reisefreiheit in ganz Europa ist eingeschränkt. Der Bundesverband der Maschinenringe e.V. hat daher gemeinsam mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft die Online-Plattform www.daslandhilft.de ins Leben gerufen.

„Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Regale in den Supermärkten voll bleiben“

Die Plattform richtet sich an alle, die in der aktuellen Krise mit anpacken möchten, um in systemrelevanten Berufen rund um die Landwirtschaft zu unterstützen: Zum Beispiel diejenigen, die in der Gastronomie, Hotellerie oder anderen Wirtschaftszweigen arbeiten und gerade freigestellt sind oder auch Studierende, die gerade keine Vorlesung haben und sich engagieren möchten. Über eine regionale Suche finden Landwirte und Helfer so auf der Plattform zusammen. Es werden keine Registrierungs- oder Vermittlungsgebühren erhoben. Ziel ist eine schnelle, kostenlose sowie vor allem zuverlässige Hilfe und Vermittlung von Menschen, die Hilfe brauchen und die Hilfe bieten.

„Verpasste Ernten kann man nicht nachholen“

„Wenn in der Landwirtschaft helfende Hände fehlen, dann geht uns das alle an: Denn verpasste Ernten kann man nicht nachholen, und was nicht in die Erde kommt, kann auch nicht geerntet werden“, so Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Mit der Plattform wolle man „zügig, regionalisiert und unbürokratisch Unterstützung dorthin vermitteln, wo sie gebraucht wird.“

Sicherheit geht vor

Voraussetzung für alle Beteiligten ist, dass Helfer keine Anzeichen einer Infektion mit dem Coronavirus haben. Außerdem dürfen Helfende nicht zur Risikogruppe gehören oder in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet gewesen sein. Man geht nach aktuellem Kenntnisstand davon aus, dass Erntetätigkeiten auf dem Feld kein erhöhtes Ansteckungsrisiko bergen. Die nötigen Schutzmaßnahmen, wie beispielsweise Abstand halten, lassen sich bei der Ernte auf dem Feld umsetzen.

Gloria Saggau