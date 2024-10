Axstedt (dpa/lni) –

Ein Mann ist an einem Bahnübergang in Axstedt im Landkreis Osterholz von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach ging der 87-Jährige, der eine Sehbehinderung hatte, trotz geschlossener Schranken über den Bahnübergang. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, erfasste ein heranfahrender Güterzug den Mann am Donnerstag trotz Vollbremsung.