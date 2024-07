Buchholz: Ein Toter nach Brand in Flüchtlingsunterkunft

In Buchholz in der Nordheide (Niedersachsen) kam es am Montagmittag zu einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft. Ein Mensch kam dabei ums Leben, mehrere weitere Personen wurden schwer verletzt. Darunter auch ein Polizist.



Zuvor wurden zwei Polizeibeamte zu der Flüchtlingsunterkunft wegen Streitigkeiten gerufen. Als sie das Gebäude betraten, war zunächst ein Benzingeruch wahrnehmbar. Dann kam es zu einer mutmaßlichen Explosion. Schnell stand die komplette Containeranlage in Flammen.