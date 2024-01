Bremen: Jugendliche stechen auf 20-Jährigen ein – Polizei sucht Zeugen

Zwei Jugendliche haben in der Nacht zu Sonntag einen 20-jährigen Mann an einer Straßenbahn-Haltestelle in Bremen mit Messern angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige auf der Flucht fest, teilte sie am Sonntag mit.

Aus bisher nicht geklärten Gründen kam es in der Bremer-Neustadt in der Nachtlinie 1 zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und zwei Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren.

Als der 20-Jährige an der Haltestelle Pappelstraße ausstieg kam es laut Zeugenaussagen noch zu einem Wortgefecht und die Straßenbahn fuhr los. Daraufhin warf der 20-Jährige mit einer Flasche die Scheibe einer Wagon-Tür ein, woraufhin die Bahn wieder stoppte. Die beiden Jugendlichen sollen umgehend ausgestiegen und auf den Werfer eingestochen haben. Danach sollen sie zu Fuß geflüchtet sein. Die ersten Polizisten am Einsatzort führten Erste-Hilfe-Maßnahmen am Opfer durch. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Weitere Einsatzkräfte konnten die Tatverdächtigen stellen und vorläufig festnehmen.

Zeugenaufruf

Die Ermittlungen dauern an. Zeug:innen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 in Verbindung zu setzen.

SAT.1 REGIONAL/Polizei Bremen