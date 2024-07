Ein Feuer in einem historischen Gebäude in Hamburg-Harburg hat laut Feuerwehr einen hohen Sachschaden angerichtet. Bei den Löscharbeiten in der Nacht sei außerdem ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zum Zeitpunkt des Brandes hätten sich keine Personen in dem als Restaurant genutzten Gebäude aufgehalten. Die Brandursache sowie die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens seien bislang nicht bekannt.

SAT.1 REGIONAL/dpa