Bahnstrecke Hamburg-Lübeck: Keine durchgehenden Züge am Wochenende – Ersatzbusse im Einsatz

Zwischen Hamburg und Lübeck gibt es an diesem Wochenende wegen Bauarbeiten keine durchgehenden Züge. (Archivbild) Jonas Walzberg/dpa

Wegen Bauarbeiten werden an diesem Wochenende keine durchgehenden Züge zwischen Hamburg und Lübeck fahren. Von Freitagnachmittag 17:00 Uhr bis Montagmorgen 5:00 Uhr werde an Oberleitungen und Kabeln für ein neues elektronisches Stellwerk in Hamburg-Tonndorf gearbeitet, teilte die Deutsche Bahn mit.

Zwischen Hamburg und Ahrensburg (Kreis Stormarn) verkehren Ersatzbusse. Die Regionalbahnen der Linien RE8, RE80 und RB81 beginnen beziehungsweise enden in Ahrensburg. Laut Bahn-App verdoppelt sich die Fahrzeit. Die Züge zwischen Hamburg und Lübeck werden an Sommer-Wochenenden von zahlreichen Urlauber:innen und Ostsee-Ausflügler:innen genutzt.

SAT.1 REGIONAL/dpa