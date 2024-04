Zu hohe Abgaswerte: Monstertruck-Show „Monster Jam“ in Hamburg abgebrochen

Wegen zu hoher Abgaswerte ist eine Monstertruck-Show in Hamburg am Samstag abgebrochen worden. Ein Elfjähriger wurde am Samstag mit Verdacht auf eine Kohlenmonoxid-Vergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

ARCHIV – Ein Monstertruck springt über eine Rampe bei der Monstertruck-Show «Monster Jam». Foto: Paul Glaser/dpa/Archivbild

Bereits am Samstagmittag wurde die Feuerwehr alarmiert, weil der Veranstalter des „Monster Jam“ in der Barclays Arena eine erhöhte CO-Konzentration gemessen hatte. Da die Feuerwehr aber niedrigere Werte als der Veranstalter feststellte, wurde die Show in reduzierter Form fortgesetzt.

Gegen 17 Uhr wurde die Feuerwehr dann erneut alarmiert: Einem elf Jahre alten Jungen war in der Halle übel geworden und er klagte über Kopfschmerzen. Die Show wurde daraufhin beendet. Auf der Internetseite der Barclays Arena teilten die Veranstalter mit, dass auch die für Samstagabend und die für Sonntag geplante Show abgesagt wurden. Von weiteren Verletzten wegen der zu hohen CO-Werte war der Feuerwehr am Sonntag zunächst nichts bekannt. Zuvor hatten andere Medien berichtet.

