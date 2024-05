Frauenleiche in Husum entdeckt: Polizei fahndet nach Sohn

Husum (dpa/lno) –

Nach dem Fund der Leiche einer 39 Jahre alten Frau in Husum fahndet die Polizei nach ihrem Sohn. Der 18-Jährige stehe im Verdacht, seine Mutter getötet zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Gegen ihn sei Haftbefehl erlassen worden. Der Verdächtige sei in Deutschland geboren, habe aber jahrelang im Irak gelebt und sei erst vor einigen Wochen wieder in den Haushalt seiner Mutter gezogen. Seit der Tat sei er untergetaucht, hieß es.

Die Leiche der Frau war den Angaben zufolge am frühen Dienstagabend in deren Wohnung entdeckt worden, nachdem Angehörige die Polizei alarmiert hatten. Aufgrund des Verletzungsbildes und der Auffindesituation sei von einem Tötungsdelikt auszugehen, teilte die Polizeidirektion Flensburg mit.«Das genaue Tatgeschehen und die Tathintergründe sind aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.»

Möglich Zeugen wurden um Hinweise gebeten. «Vermutlich ist der Tatverdächtige mit einer schwarzen kurzen Lederjacke, schwarzen Adidas-Turnschuhen mit roten Applikationen sowie einer olivfarbenen Cargohose oder einer schwarzen Jogginghose mit orangenen Reißverschlüssen auf Höhe der Hüfttaschen bekleidet», heißt es in dem Fahndungsaufruf. Es wurde davor gewarnt, den Gesuchten anzusprechen. Vielmehr sollte direkt die Polizei informiert werden.