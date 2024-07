Zahlreiche Einsätze nach Unwetter im Norden

Starke Windböen haben am Samstagabend zahlreiche Schäden im Norden verursacht. In Hamburg musste die Feuerwehr bis 20.00 Uhr knapp 100 Mal ausrücken. Am häufigsten wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zufolge wegen abgebrochener Äste, umgestürzter und entwurzelter Bäume sowie herabgefallener Bauteile alarmiert. Demnach waren vor allem der Norden sowie Westen Hamburgs betroffen. Verletzt wurde niemand.

Feuerwehrleute räumen Teile eines bei einem Gewitter auf die Straße gefallenen Baumes beiseite. Kräftige Windböen haben am Samstagabend für zahlreiche Einsätze im Norden gesorgt. (zu dpa: «Kräftige Windböen sorgen für zahlreiche Einsätze im Norden»)

In Altona wurde durch den Wind laut Feuerwehr ein Baugerüst von einem Gebäude abgetrennt und fiel teilweise zu Boden. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Höhenrettungsgruppe sicherten die Gerüstteile und trennten die einzelnen Bauteile mit schwerem hydraulischem Gerät ab.

Abgeknickte Bäume in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein waren von dem Unwetter nach Angaben der Rettungsleitstellen vor allem Neumünster und der Kreis Plön betroffen. Allein in Neumünster gab es demnach 40 sturmbedingte Einsätze – vor allem durch abgeknickte Bäume oder heruntergefallene Dachziegel. In Mühbrook (Kreis Rendsburg-Eckernförde) fiel bei dem Sturm eine große Kiefer auf ein Einfamilienhaus.

Musikveranstaltung am Strand abgebrochen

In Großharrie im Kreis Plön wurde laut Polizei ein Zelt auf einem Dorffest beschädigt. Dort gab es fünf leicht verletzte Personen, darunter zwei Kinder. In Eckernförde musste wegen des Starkregens eine Musikveranstaltung am Strand abgebrochen werden. Auch die Rettungsleitstellen Nord und West melden insgesamt fast 200 Einsätze durch den Sturm. Verletzt wurde dort niemand, es blieb meist bei Sachschäden.

SAT.1 REGIONAL/dpa