Norderstedt (dpa/lno) –

Ein 79-jähriger Mann ist bei einem Unfall in Norderstedt (Kreis Segeberg) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Mittwochabend mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Zuvor sei der Wagen in den Gegenverkehr geraten. Laut Polizei überschlug sich der Wagen und kollidierte mit einem Baum. Der 79-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.