Saarbrückens Torwart Menzel vor Relegation «schmerzfrei»

Coach Alois Schwartz will den FCS zurück in die 2. Liga führen. Fabian Kleer/Fussball-News-Saarland/dpa

Saarbrücken (dpa) –

Trainer Alois Schwartz vom Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken kann in der Relegation voraussichtlich wieder auf Stammkeeper Phillip Menzel zurückgreifen. «Phillip hat sehr gut trainiert. Er war jetzt erst einmal schmerzfrei», sagte Schwartz vor dem Hinspiel zu Hause gegen den Zweitligisten Eintracht Braunschweig am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky). Menzel hatte in den vergangenen Wochen wegen einer Entzündung im Körper gefehlt.

«Wir freuen uns auf ein tolles Spiel, das wir uns nach einer kleinen Aufholjagd erarbeitet haben», sagte Schwartz über die Chance, den FCS nach 19 Jahren wieder zurück in die 2. Bundesliga zu führen. Man sei «guter Dinge», betonte der 58-Jährige.

Nach Trainerwechsel in Braunschweig: «Schauen mehr auf uns»

Der Gegner aus Braunschweig hatte sich Anfang der Woche von Coach Daniel Scherning getrennt. Anstelle des 41-Jährigen wird der bisherige Co-Trainer Marc Pfitzner die Braunschweiger betreuen.

Aus Sicht von Schwartz ist der Trainerwechsel für den FCS aber nur eine Randnotiz. «Wir schauen mehr auf uns», sagte der Coach und fügte hinzu: «Ich denke, dass ein neuer Trainer schon das eine oder andere verändern wird. Darauf haben wir jetzt keinen Einfluss. Es sollte uns aber jetzt nicht so stören.»