Der Kreidesee ist ein beliebtes Ziel für Taucher. (Luftbild mit einer Drohne) Bei einem Tauchlehrgang im Kreidesee ist eine 30-Jährige bei Hemmoor nahe Cuxhaven ertrunken. Foto: dpa

Bei einem Tauchunfall im Kreidesee in Hemmoor (Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen) ist ein 34-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Mittwoch gemeinsam mit einer Gruppe tauchen, als er aus bislang unbekannten Gründen einen Notaufstieg durchführte. Feuerwehrtaucher:innen, die zufällig vor Ort waren, bargen den Mann aus dem Wasser. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Die Ermittlungen zur genauen Ursache dauern an.

SAT.1 REGIONAL/dpa