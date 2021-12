In Pandemiezeiten ist und bleibt es schwer, normale Gottesdienste zu feiern. Mit kreativen Konzepten wollen die Kirchengemeinden trotz Corona so viele Menschen wie möglich erreichen.

Besonders vielfältig ist das Angebot in Schleswig. Dort werden an den Weihnachtstagen Gottesdienste unter 0G abgehalten – ein Impf- oder Testnachweis ist also nicht nötig – dazu kommen bunte Outdoor-Angebote an Heiligabend.

Für all jede, die sich lieber nicht in einem geschlossenen Raum aufhalten, aber dennoch an einem weihnachtlichen Gottesdienst teilnehmen möchten, hat die Schleswiger Gemeinde ein besonderes Highlight: ein Weihnachts-Truck, der durch die Innenstadt touren wird.