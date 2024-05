Unbekannte sprengen Geldautomat in Hamburg

Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Hamburg-Lurup gesprengt. Wie viel Bargeld die noch unbekannten Täter:innen aus dem Automaten in der Elbgaustraße erbeuteten, sei bisher nicht bekannt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Gebäudeteile, Scheiben und Fenster gingen zu Bruch, der Geldautomat wurde zerstört. Die Feuerwehr löschte den qualmenden Automaten. Die Polizei sicherte Fingerabdrücke. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht den Angaben zufolge bisher nicht fest. Das Landeskriminalamt ermittelt.

SAT.1 REGIONAL/dpa/Eisele