Vor gut einem Jahr wütete die schwerste Sturmflut seit 100 Jahren an der Ostsee. Die Fluten sorgten, insbesondere an der Lübecker Bucht und in der Schleiregion, für Schäden von 200 Millionen Euro – egal ob zerstörte Promenaden oder überflutete Deiche. Am Montag drohte wieder eine Sturmflut zwischen Lübeck und Fehmarn. Viele Schleswig-Holsteiner:innen bereiteten sich vor, gegen Mittag war aber klar, dass es nicht so schlimm wird, wie befürchtet.

