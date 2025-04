FC St. Pauli: Guilavogui zurück, Mets fehlt Rest der Saison

Hamburg (dpa/lno) –

Offensivspieler Morgan Guilavogui steht vor seinem Comeback im Kader des Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli. Der erfolgreichste Torschütze der Hamburger mit fünf Treffern hatte fast zwei Monate wegen eines Haarrisses im Fuß gefehlt.

«Er ist richtig gut drauf und hat richtig Bock», sagte Cheftrainer Alexander Blessin vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Borussia Mönchengladbach. Der 27-Jährige werde zunächst auf der Bank sitzen. «Für eine halbe Stunde wird es bei ihm schon reichen», sagte Blessin.

Dagegen steht Karol Mets in den restlichen sieben Saisonspielen nicht mehr zur Verfügung. Der Abwehrspieler wurde am Donnerstag in Hamburg erfolgreich am rechten Knie operiert. Der 31-jährige Este hat seit November Probleme mit der Patellasehne. Blessin und Mets hatten gehofft, dass die Verletzung ohne Operation ausheilen könnte. Nach dem Eingriff muss der Verteidiger mehrere Monate pausieren.