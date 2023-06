Der 27. Juni 2023 spielt in Sachen Wetter eine besondere Rolle in diesem Sommer, denn an diesem Dienstag ist Siebenschläfertag. Nach der bekannten Bauernregel bleibt das Wetter sieben Wochen lang so, wie an diesem Tag. Was ist dran an dieser Regel? Und was sagen Landwirt:innen, Thelog:innen und Wetterexpert:innen dazu?