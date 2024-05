Flensburgs Handballer verpatzen ihre Generalprobe

Eisenach (dpa/lno) –

Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben die Generalprobe für das Finalwochenende in der European League verpatzt. Vor der Endrunde am 25. und 26. Mai in Hamburg unterlagen die Norddeutschen am Samstag mit 27:28 (13:14) beim Aufsteiger ThSV Eisenach. Beste Werfer waren Jim Gottfridsson und August Pedersen mit je fünf Toren für den Tabellendritten aus Flensburg.

Für die Norddeutschen, bei denen der 27-jährige Niederländer Kay Smits nach 163 Tagen Pause wegen einer Herzmuskelentzündung erstmals wieder im Kader stand, war es von Beginn an ein ganz hartes Stück Arbeit. In der 17. Minute lag die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau mit 4:10 im Hintertreffen. Erst allmählich fand der Favorit zu seinem Spiel und reduzierte den Rückstand bis zur Pause auf ein Tor.

Simon Pytlick brachte die SG beim 15:14 (32.) wieder in Führung, aber im Anschluss übernahm Eisenach erneut die Kontrolle. Elf Sekunden vor dem Abpfiff hatte Flensburg zumindest noch die Chance auf ein Unentschieden, doch ThSV-Torhüter Mateusz Kornecki wehrte den letzten Wurf von Lukas Jörgensen ab. Mit dem umjubelten Heimsieg machten die Wartburgstädter den Klassenverbleib perfekt.