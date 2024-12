In Hamburg laufen die Vorbereitungen auf das Silvester-Fest bereits auf Hochtouren. An verschiedenen Orten in der Stadt werden erste Sicherheitsvorkehrungen getroffen. An den Landungsbrücken am Hamburger Hafen wurden erste Schutzgitter abgestellt. Am Jungfernstieg sind entsprechende mobile Zäune der Polizei positioniert worden. In der Vergangenheit hatte es unter anderem an diesen beiden Orten immer wieder Angriffe auf Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern gegeben.

SAT.1 REGIONAL hat mit Lars Osburg von der Gewerkschaft der Polizei über die Silvester-Einsätze gesprochen.