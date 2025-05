Regenbogen-Banner vor CSD in Flensburg zerstört

Flensburg (dpa/lno) –

Unbekannte haben kurz vor dem Christopher Street Day (CSD) in Flensburg zwei Regenbogen-Banner zerstört. Nach Angaben der Polizei wurden die Banner in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zerstört. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar, der Staatsschutz ermittelt. Der CSD in Flensburg steht am Samstag an.

Der Christopher Street Day findet jedes Jahr in vielen Städten in aller Welt statt und erinnert an Ereignisse am 28. Juni 1969 in New York: Polizisten stürmten damals die Bar «Stonewall Inn» in der Christopher Street und lösten dadurch mehrtägige Proteste von Schwulen, Lesben und Trans-Menschen aus. Der CSD soll an deren Rechte erinnern.