Zweitliga-Schale winkt: HSV will Titel in Fürth klarmachen

Hamburg (dpa/lno) –

Trotz der rauschhaften Aufstiegsfeier will der Hamburger SV noch unbedingt als Zweitliga-Meister die Saison abschließen. «Wir werden sicherlich nicht den Ansatz haben, dass wir irgendetwas verschenken wollen. Oder dass wir irgendetwas einplanen, dass das ein Ausflug wird nach Fürth», sagte Trainer Merlin Polzin vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bei der SpVgg Greuther Fürth.

Der HSV hat es als Tabellenführer in der eigenen Hand, die Zweitliga-Meisterschale vor dem 1. FC Köln zu erhalten. Die Auszeichnung würde der Club ohnehin erst am Montag bekommen. Am Nachmittag sind sowohl die Männer als auch die Frauen ins Hamburger Rathaus wegen ihrer jeweiligen Aufstiege in die erste Liga eingeladen. Ob die Norddeutschen direkt auf dem Balkon die Schale erhalten würden, war zuletzt noch unklar.

«Wir wollen unbedingt das Spiel am Sonntag gewinnen, um dann auch wirklich als Erster die Saison abzuschließen», sagte Polzin. «Uns muss in ganz Fußball-Deutschland keiner motivieren, dass wir am Sonntag das Spiel gewinnen wollen.»

Fragezeichen hinter Einsatz von Königsdörffer

Fürth (36 Punkte) spielt noch eine wichtige Rolle im Abstiegskampf, da sie noch in die Relegation geraten können und sich ein Fernduell mit dem Tabellen-15. Preußen Münster (35) und dem 16. Eintracht Braunschweig (35) liefern.

Neben den bereits feststehenden Ausfällen von Spielern wie Innenverteidiger Dennis Hadzikadunic fällt Immanuel Pherai wegen Sprunggelenks-Problemen aus. Der beim 6:1 gegen Ulm doppelt erfolgreiche Torschütze Ransford Königsdörffer hatte nach der Partie mit Problemen zu tun und befand sich zuletzt in der Belastungssteuerung. Polzin will bei dem Offensivspieler kein Risiko eingehen.