Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten in der sozialen Arbeit am Montag in ganz Niedersachsen zum Warnstreik aufgerufen. Tausende Beschäftigte von Sozialämtern, Heimen oder der Jugendgerichtshilfe legten dafür ihre Arbeit nieder und kamen in die Landeshauptstadt, um bei der zentralen Kundgebung vor dem kommunalen Arbeitgeberverband mit dabei zu sein.

Der Streik der Sozialarbeiter:innen ist nur der erste Teil mehrerer bundesweiter Streiktage. Schon am Mittwoch sollen die Beschäftigten der Kitas streiken und am Donnerstag die Mitarbeitenden in der Behindertenhilfe. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst. Die dritte Verhandlungsrunde findet Mitte Mai in Potsdam statt.