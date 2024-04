Die Menschen in Niedersachsen haben Angst, dass die Lage im Nahen Osten eskaliert. Nach dem Angriff auf Israel durch Iran am Samstag gab es am Sonntag eine spontane Kundgebung. Diese wurde von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Hannover organisiert. Kay Schweigmann-Greve und die rund 50 Teilnehmer:innen verurteilen den Angriff. Iran hatte Israel angegriffen, weil die iranische Botschaft in Syrien attackiert wurde. Die Demonstrierenden stehen an der Seite Israels. Aus ihrer Sicht müsse alles getan werden, damit daraus kein großer Krieg wird. Nicht nur nach dem Angriff Irans, sondern auch im Konflikt mit der Hamas. Bei einer anderen Demonstration in Hannover wurde am Sonntag ein Solidaritätsspaziergang gemacht, um an die entführten Geiseln zu erinnern, die im Gazastreifen festgehalten werden.