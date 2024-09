Die Sturmflut an der Ostsee im vergangenen Jahr sitzt den Menschen in Schleswig-Holstein noch tief in den Knochen. Zum Beispiel in Arnis bei Kappeln, wo der Deich brach. Knapp ein Jahr später sind die Schäden beseitigt und auch der zerstörte Deich ist wieder hergestellt.

200 Millionen Euro hat die Sturmflut an Kosten durch Schäden verursacht. Die Landesregierung hatte angekündigt, alle Deiche zu übernehmen inklusive der Unterhaltskostenkosten. Doch erst will die Landesregierung ein Deich-Konzept der Kommune sehen. Wer kümmert sich also in Zukunft um den Küstenschutz?