Erster Landesparteitag der Nord-Grünen nach Bundestagswahl

Neumünster (dpa/lno) –

Im Land noch in Regierungsverantwortung – im Bundestag zukünftig in der Opposition. Schleswig-Holsteins Grüne kommen am Samstag (10.00 Uhr) zu ihrem ersten Landesparteitag nach der Bundestagswahl zusammen. Mit Redebeiträgen etwa vom geschäftsführenden Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und der Bundestagsabgeordneten Luise Amtsberg wollen sie die vergangene Wahl Revue passieren lassen.

Zudem sollen bei dem Parteitag mehr als 30 Anträge eingebracht und besprochen werden. Nur weil gerade keine weitere Wahl anstehe, heiße dies nicht, dass die Grünen nichts zu besprechen hätten, sagte der Vorsitzende Gazi Freitag im Vorfeld.