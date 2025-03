Sybilla Nitsch will Vorsitzende des SSW werden

Sybilla Nitsch will Vorsitzende des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW) werden. Markus Scholz/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Die Landtagsabgeordnete Sybilla Nitsch will neue Parteivorsitzende des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW) werden. Das kündigte sie bei einer Pressekonferenz in Flensburg an. Bisher ist die 44-jährige Husumerin erste stellvertretende Landesvorsitzende, sie sitzt für den SSW im Landtag.

Vor vier Tagen hatte der bisherige Landesvorsitzende Christian Dirschauer angekündigt, das Amt abzugeben. Er war im Januar zum SSW-Fraktionsvorsitzenden im Landtag gewählt worden. Eine Doppelfunktion an der Spitze von Partei und Fraktion sei nicht im Sinn des SSW, hatte er erklärt.

«Ich bin bereit, mehr Verantwortung für den SSW zu übernehmen», sagte Sybilla Nitsch. Ihre bisherige Parteiarbeit im Landesvorstand und im Kreisverband Nordfriesland habe sie mit großer Leidenschaft und Motivation gemacht. Dabei setze sie auf Teamwork in der Parteiführung und eine enge Zusammenarbeit mit allen Kreisvorständen und Mitgliedern.

Dreier-Team stellt sich am 5. April zur Wahl

Nitsch kündigte an, sie wolle die erfolgreiche Arbeit der Vorgänger fortsetzen und den SSW weiterhin «als moderne Minderheitenpartei mit regionaler, sozialer und klimabewusster Politik» profilieren. Außerdem wolle sie die engen Verbindungen nach Dänemark und Skandinavien weiter intensivieren.

Unterstützt wird Nitschs Kandidatur von Svend Wippich (57), dem zweiten stellvertretenden Landesvorsitzenden und Schatzmeister des SSW, sowie von Sarina Quäck (39), Beisitzerin im Landesvorstand und Kreistagsmitglied. Gemeinsam treten sie als Team für die Parteiführung an und kandidieren für den Landesvorsitz sowie die Stellvertreter-Posten auf einem außerordentlichen Landesparteitag am 5. April in Busdorf.