Lagerhallenkomplex von Bootsverein in Hamburg in Brand

In Bergedorf brennt es bei einem Bootsverein. Rene Schröder/News5/dpa

In einem Lagerhallenkomplex eines Bootsvereins im Osten Hamburgs hat es ein Feuer gegeben. Der Komplex in Bergedorf, an den Wohngebäude grenzen, habe in voller Ausdehnung gebrannt, sagte eine Sprecherin des Lagezentrums der Hamburger Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur. Zahlreiche Kräfte seien vor Ort gewesen. Gegen 21 Uhr war der Brand so gut wie gelöscht. Es gebe aber noch immer Nachlöscharbeiten. Ein Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr sei bei dem Einsatz leicht verletzt worden.

SAT.1 REGIONAL/dpa/Eisele