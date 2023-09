Husum Wind 2023 startet mit Rede von Bundeswirtschaftsminister Habeck

ARCHIV – Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen). Foto: Marijan Murat/dpa

Mit einer Rede von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird am heutigen Dienstag die diesjährige Messe Husum Wind in Schleswig-Holstein eröffnet. Schwerpunktthema des Branchentreffs ist die digitale Energiewende. Es werden rund 600 Aussteller:innen erwartet, die Neuheiten und Technologien aus Bereichen wie Windkraft auf See und an Land, grünem Wasserstoff oder Digitalisierung vorstellen.

Die IG Metall stellt zudem die Ergebnisse einer Befragung von Betriebsräten zu Fachkräftemangel, Tarifbindung und Arbeitsbedingungen in der Branche vor. Diese werden Thema bei einer Podiumsdiskussion unter anderem mit dem niedersächsischen Wirtschaftsminister Olaf Lies und dem IG-Metall-Bezirksleiter Daniel Friedrich sein.

Seit 2015 liegt der Fokus der Husum Wind auf dem deutschsprachigen Kernmarkt. Sie findet seitdem im zweijährigen Wechsel mit der WindEnergy Hamburg statt, die als Leitmesse für den globalen Markt gilt.

Mit dpa