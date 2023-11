Hannover: Frau bricht vor Haus zusammen und stirbt – Hintergründe noch unklar

Nach dem Tod einer schwer verletzten Frau vor einem Mehrfamilienhaus in Hannover sind die Hintergründe weiter unklar. Die Polizei ermittele, im Laufe des Vormittages werde es weitere Informationen geben, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen.

Am Dienstagabend war die Frau mit schweren Verletzungen aus dem Haus gekommen und zusammengebrochen. Mindestens ein Ersthelfer war vor Ort und alarmierte die Einsatzkräfte. Der Rettungsdienst war der Polizei zufolge schnell vor Ort, konnte der Frau aber nicht mehr helfen. Sie erlag ihren schweren Verletzungen.

Verletzter Mann im Haus gefunden

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau Stichverletzungen hatte. In dem Haus wurde kurze Zeit später auch ein schwer verletzter Mann gefunden, auch er hatte möglicherweise Stichverletzungen. Der Mann wurde vor Ort medizinisch behandelt und dann ins Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe des Geschehens im Stadtteil Vahrenwald waren zunächst völlig unklar, auch zu den Identitäten der Frau und des Mannes konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Offen war auch die Frage, in welcher Beziehung die beiden zueinander standen.

Die Polizei sicherte am Dienstagabend Spuren am Tatort und fragte unter anderem Nachbarn, was sie beobachtet hatten. Teams des Kriminaldauerdienstes stellten Gegenstände sicher, etwa Textilien und persönliche Gegenstände der Frau und des Mannes.

