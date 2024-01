Am 20. April jährt sich die grausame Ermordung von 20 jüdischen Kindern in der Schule am Bullenhuser Damm in Hamburg. 1945 wurden sie, kurz vor dem Ende des Naziregimes, von der SS erhängt. Auch heute dürfen solche Taten nicht in Vergessenheit geraten, finden Schüler:innen der Brecht-Schule Hamburg. In ihrer „Vielfalt AG“ entstand vor zwei Jahren deshalb die Idee, ein Mahnmal für die 20 Kinder zu errichten. Am Freitag – einen Tag vor dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust – wurde es eingeweiht.