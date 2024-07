Erstes St. Pauli-Training mit neuem Trainer Blessin

Der FC St. Pauli startet in die Vorbereitung auf die erste Saison in der Fußball-Bundesliga nach 13 Jahren. Der neue Trainer Alexander Blessin bittet am heutigen Montag um 11.00 Uhr seine neue Mannschaft zur ersten Übungseinheit. Schon am Nachmittag folgt das zweite Training. Als bisherige Zugänge stehen Leihgabe Robert Wagner vom SC Freiburg und Ben Voll von Viktoria Köln fest.

Fußball: Bundesliga, FC St. Pauli, Pressekonferenz, im Millerntor-Stadion. Alexander Blessin, neuer Trainer des FC St. Pauli, spricht im Pressekonferenzraum. Mit dem neuen Trainer Alexander Blessin startet der FC St. Pauli am Montag in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison. (zu dpa: «St. Pauli-Auftakt: Erstes Training mit neuem Trainer Blessin»)

Nicht mehr dabei ist beim Zweitliga-Meister und Aufsteiger unter anderem Mittelfeldspieler Marcel Hartel. Der beste St. Pauli-Spieler der vergangenen Saison mit 17 Treffern und 13 Torvorlagen wechselte zu St. Louis City SC in die USA.

Erstes Testspiel der Hamburger ist am Samstag um 15.30 Uhr in Malente gegen den Bremer SV. Vom 15. bis 25. Juli bezieht die Mannschaft in Scheffau in Österreich ihr Trainingslager. Das erste Pflichtspiel bestreitet der Kiezclub in der ersten Runde des DFB-Pokals am 16. August (18.00 Uhr) beim Halleschen FC. Eine Woche später steht das erste Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim an. Der genaue Termin wird noch festgelegt.

SAT.1 REGIONAL/dpa