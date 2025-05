Blessin bewertet St. Paulis Saison: Von 3+ zu 2+

Hamburg (dpa) –

Cheftrainer Alexander Blessin hat für seine erste Saison mit dem FC St. Pauli in der Fußball-Bundesliga Schulnoten genannt. Für die Hinrunde würde er eine «3+» geben. «Wenn man dann die Entwicklung sieht im zweiten Halbjahr – und das ist ja das wichtige, das Abschlusszeugnis -, dann muss ich sagen, ist es eine 2», sagte der 51-Jährige vor dem Saisonfinale gegen den Tabellenletzten und Absteiger VfL Bochum. Er würde aber noch lieber eine 2+ geben.

Einen Spieltag vor dem Abschluss haben die Hamburger ihr Klassenziel so gut wie erreicht. Sie haben drei Punkte Vorsprung auf den 1. FC Heidenheim und die um 13 Treffer bessere Tordifferenz als der Tabellen-16.. Dass der FC St. Pauli statt der Heidenheimer noch in die Relegation muss, ist höchst unwahrscheinlich.

Dennoch seien sie noch nicht durch, betonte Blessin. Daher gilt auch gegen die Bochumer volle Konzentration. Auch wird es keine Experimente geben. Außerdem hat der Kiezclub noch etwas zu verteidigen: Mit 39 Gegentoren hat die Mannschaft die zweitbeste Defensive nach dem deutschen Meister FC Bayern München (32 Gegentore).

Zudem hat der FC St. Pauli aus der Hinrunde noch etwas gutzumachen. Damals verlor der Aufsteiger nach der schwächsten Saisonleistung mit 0:1 in Bochum. Blessin und die Mannschaft möchten sich mit einer guten Leistung und einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei ihren Anhängern für die Unterstützung bedanken. «Gerade am Anfang haben wir sehr mit den Nerven unserer Fans gespielt», meinte er. «Daher sind wir auch in einer Bringschuld.»