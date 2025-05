Werder Bremen holt Ex-Nationalspielerin Lena Petermann

Zurück in Deutschland: Ex-Nationalspielerin Lena Petermann spielt künftig für Werder Bremen. Ludvig Thunman/Bildbyran via ZUMA Press/dpa

Bremen (dpa) –

Die frühere Fußball-Nationalspielerin Lena Petermann wechselt zum Bundesligisten Werder Bremen. Die 31-Jährige kommt von Leicester City aus der Premier League an die Weser. Die Stürmerin spielte seit 2023 für den britischen Club. Wegen einer Knieverletzung kam sie in dieser Saison allerdings nicht zum Einsatz.

Petermann kommt aus der Nähe von Cuxhaven und spielte unter anderem für den Hamburger SV bis zu dessen Ausstieg 2012 in der Bundesliga. Außerdem für den SC Freiburg und Turbine Potsdam. Von 2019 an stand sie vier Jahre lang beim französischen Erstligisten HSC Montepellier unter Vertrag. In der DFB-Auswahl kam sie 21 Mal zum Einsatz, zuletzt im Dezember 2023. Petermann gehörte zum Kader bei der WM 2015 und der EM 2017.