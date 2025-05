Hamburgs Handballer besiegen Stuttgart souverän

Hamburg (dpa/lno) –

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben vor heimischer Kulisse den höchsten Saisonsieg gefeiert. Nach der Länderspielpause und elf Tage nach dem 28:37 gegen den deutschen Meister SC Magdeburg bezwang die Mannschaft von HSVH-Trainer Torsten Jansen den TVB Stuttgart mit 41:28 (21:12). Beste Hamburger Werfer waren Frederik Bo Andersen und Moritz Sauter mit jeweils sieben Toren.

Die Schwaben hielten nur in der Anfangsphase mit. Das 3:4 durch Ex-Nationalspieler Kai Häfner in der 10. Minute war aber der letzte Stuttgarter Akzent. Danach übernahmen die konzentriert aufspielenden Hamburger das Kommando. In der 21. Minute sorgte Rechtsaußen Andersen mit seinem Treffer zum 13:8 für die erste Fünf-Tore-Führung des HSVH. Mit einem Wurf ins leere Tor erhöhte Casper Mortensen auf 16:10 (24.).

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf nur wenig. Der Hamburger Vorsprung wuchs immer weiter an. So war beim 34:22 (49.) schon die Vorentscheidung gefallen.