Erneut Katzenbabys in Hamburg im Müll entsorgt

Die vier ausgesetzten Katzenbabys. Foto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e. V.

Die Hamburger Stadtreinigung hat am Donnerstag (19. Mai 2022) vier Katzenbabys in einer Müllunterbringung in Hamburg-Langenhorn gefunden. Bei den Tieren handelt es sich nach Angaben des Hamburger Tierschutzvereins (HTV) um erst vier Wochen alte Kitten, die alleine nicht lebensfähig wären. Der Tierschutzverein sucht nun nach Hinweisen, um die Verantwortliche oder den Verantwortlichen zu ermitteln.

Unmittelbar nach dem Fund wurden die Katzen zunächst auf ein Polizeikommissariat gebracht und anschließend vom HTV abgeholt. Später wurden die Tiere im Tierheim Süderstraße untersucht, versorgt und an Pflegestellen zur weiteren Aufzucht weitergeben.

Zweiter Fund ausgesetzter Katzenbabys innerhalb einer Woche

Erst am 12. Mai 2022 hat der HTV drei ebenso junge Kitten aufgenommen, die in einer Plastiktüte vor einem Supermarkt in Hamburg-Rahlstedt ausgesetzt worden waren. Die Tiere befanden sich nicht nur in Lebensgefahr, sondern wurden zudem viel zu früh von der Mutter getrennt und in einer für sie unbekannten Umgebung ausgesetzt.

Wer kann Hinweise geben?

Weil die Katzenjungen erst vier Wochen alt sind und in diesem Alter weder von ihrer Mutter getrennt werden dürfen noch auf sich alleine gestellt überlebensfähig sind, handelt es sich um eine Straftat. Da es derzeit keine Hinweise auf vermeintliche Täterinnen oder Täter gibt, bittet der HTV dringend um Mithilfe. Für Angaben, die zur Ergreifung der Täterinnen oder Täter führen, hat der HTV zudem eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt. Hinweise nimmt die HTV-Tierschutzberatung telefonisch unter der 040 211106-25 oder per E-Mail (tierschutzberatung@hamburger-tierschutzverein.de) entgegen.